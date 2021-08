Doria anuncia solicitação para uso da CoronaVac em crianças e adolescentes

Na sexta-feira 30, o Instituto Butantan solicitou à Agência Nacional de Vigilância Sanitária que crianças e adolescentes, com idade entre 3 anos e 17 anos, possam receber a vacina CoronaVac — o imunizante desenvolvido em parceria com a chinesa Sinovac. O governador do Estado de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou o pedido através de publicação feita em seu Twitter neste sábado, 31.

Prepara o braço, molecada!💉💪 -Publicidade- O Butantan solicitou à Anvisa autorização para incluir crianças e adolescentes, de 3 a 17 anos, entre as faixas etárias que poderão receber a vacina do Butantan. Estudos com essa faixa etária mostraram excelentes resultados em segurança e eficácia. — João Doria (@jdoriajr) July 31, 2021