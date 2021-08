Doria confirma vacinação de adolescentes a partir de quarta-feira

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), confirmou nesta segunda-feira, 16, o início da vacinação contra a covid-19 de adolescentes de 12 a 17 anos de idade na quarta-feira 18.

“Alguns municípios solicitaram a autorização, e a receberam, para iniciar hoje a vacinação dos jovens nessa faixa porque já cumpriram o processo vacinal dos adultos com mais de 18 anos”, afirmou o tucano em entrevista coletiva na sede do Instituto Butantan, na capital paulista.

Na Grande São Paulo, as cidades de Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra já deram início à imunização dos adolescentes.

Inicialmente, os jovens receberão apenas imunizantes da Pfizer — a única vacina contra a covid-19 autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para essa faixa etária. O uso da CoronaVac está em análise pelo órgão.

Até domingo, 69,62% da população do Estado de São Paulo já se vacinou com pelo menos a primeira dose contra a covid-19. Segundo o governo estadual, 27,85% dos paulistas estão totalmente imunizados com as duas doses ou a dose única da Janssen.