Doria desafia Saúde e afirma que SP adotará passaporte da vacina

O passaporte da vacina será utilizado no Estado de São Paulo, com ou sem autorização do Ministério da Saúde. A afirmação é do governador João Doria (PSDB), que enviou um ofício à pasta nesta quarta-feira, 8, pedindo a “adoção imediata” da medida para os viajantes que chegarem ao Brasil.

A justificativa do governo paulista é que São Paulo é a principal “porta de entrada” para o coronavírus. O Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos (SP), é o maior do país e o destino da maioria dos voos internacionais.

“Se até o dia 15 de dezembro o governo federal não adotar o passaporte, São Paulo vai adotar e vai exigir, sim, em seus aeroportos internacionais”, disse Doria em entrevista coletiva. “Isso é um direito que nos cabe. O território do Estado de São Paulo é de responsabilidade do governo do Estado de São Paulo, e o mesmo se aplica também para os portos”, completou o tucano.

O coordenador do comitê científico (ex-centro de contingência) do governo paulista, Paulo Menezes, fez coro a Doria e cobrou o passaporte da vacina.

“As pessoas que estão vacinadas, com cobertura completa, não estão livres de ser infectadas e de, eventualmente, transmitirem o vírus, mas elas têm muito menos chance de ser infectadas e de ter uma carga viral que permita que transmitam o vírus para outras pessoas no lugar de destino de suas viagens. Então, é nesse sentido que nós colocamos a importância dessa medida”, afirmou.

Saúde

A decisão do governo de São Paulo se choca com o anúncio feito pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, na terça-feira 7. Ele afirmou que o governo brasileiro não vai exigir o passaporte da vacina, mas adotará algumas medidas para monitorar a chegada de viajantes de outros países em meio à preocupação com a disseminação da variante Ômicron do coronavírus.

Entre as medidas anunciadas, estão uma quarentena obrigatória de cinco dias para viajantes que não estiverem vacinados contra a covid-19. De acordo com o governo, a ideia é promover a “reabertura das fronteiras” brasileiras, já que o país apresenta elevados índices de vacinação.