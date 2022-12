Edinho, filho de Pelé, chega ao hospital para passar Natal ao lado do pai

O ex-goleiro Edinho, filho de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, chegou ao Hospital Israelita Albert Einstein na tarde deste sábado, 24, para passar o Natal com o pai. Uma das irmãs, Kely Nascimento, publicou uma foto com o irmão e com as netas do Atleta do Século.

Atualmente, o filho de Pelé é treinador do Londrina. Ele foi liberado pelo clube paranaense para visitar seus familiares no hospital.

Relação de intimidade

-Publicidade-

Edinho mantém relação carinhosa com o pai. Conforme mostrou Oeste, o momento de maior intimidade entre os dois é quando se reúnem, a portas fechadas, para assistir a partidas de futebol, principalmente do Santos.

Enquanto veem TV, conversam sobre tudo. Nesses momentos, Edson diz que o pai pede opinião sobre diversos assuntos e leva em consideração alguns comentários que o filho faz. “É o momento mais feliz que tenho com ele”, disse Edinho, em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo.

“Ver os jogos é uma das coisas que mais nos une”, observou Edinho, como ficou conhecido. “Em alguns momentos, ele me consulta. Me sinto orgulhoso quando ele usa meus comentários em outras conversas. Além de ser filho, sou seu fã. Assistir a um jogo com ele é privilégio.”

Na entrevista, Edinho revelou ter se incomodado com o título de “príncipe”, ao longo da juventude. Isso porque ele não passou a infância e a adolescência com o pai, em virtude da separação de Pelé e Rosemeri Cholbi, mãe de Edinho. “Assim que voltei dos Estados Unidos, busquei uma reaproximação e tenho muito orgulho disso”, disse. “É uma relação de respeito e admiração mútua.”

O contato com o pai não é diário, confessa Edinho. “Não nos falamos todos os dias”, admitiu o filho de Pelé. “Nunca foi o costume. Mas falo sempre com a mulher dele e minha irmã, Flavia, que o acompanha mais de perto.”

Estado de saúde do Rei

O Hospital Israelita Albert Einstein informou, neste sábado, que não há previsão de um novo boletim médico sobre Pelé. Também não existe previsão de alta.

Na sexta-feira 23, uma das filhas do Rei, Kely Nascimento, publicou uma imagem nas redes sociais em que aparece ao lado do pai. “Seguimos aqui, na luta e na fé”, escreveu, no Instagram. “Mais uma noite juntos.”

Dois dias antes, o hospital informou que houve piora no estado de saúde de Pelé. Segundo boletim médico, o melhor jogador de todos os tempos precisa de cuidados relacionados às disfunções renal e cardíaca.

Suspensão dos tratamentos

Internado desde 29 de novembro, Pelé manteve os tratamentos com antibióticos. O ex-jogador foi ao hospital para fazer uma reavaliação da terapia quimioterápica do tumor de cólon, identificado em setembro de 2021. Mas os médicos identificaram uma infecção respiratória e resolveram interná-lo.

Mais cedo, o jornal Folha de S.Paulo noticiou que Pelé não responde mais ao tratamento quimioterápico que vinha fazendo desde setembro do ano passado, quando teve de ser submetido a uma operação para a retirada de um câncer de intestino. Ele está em cuidados paliativos exclusivos.

Isso quer dizer que a quimioterapia foi suspensa, e o ex-jogador receberá apenas medidas de conforto. O objetivo é aliviar a dor e a falta de ar. No início deste ano, os médicos identificaram metástases no intestino, no pulmão e no fígado do craque.

Os médicos aplicam cuidados paliativos aos pacientes com doenças ou condições progressivas. As medidas dependem essencialmente dos sintomas, da funcionalidade e do prognóstico.