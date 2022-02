Embraer suspende desenvolvimento do jato E175

A fabricante brasileira afirmou que espera retomar o desenvolvimento do E175-E2 depois da pausa | Foto: Divulgação

Situação do mercado de aviação comercial e condições de decolagem motivaram a decisão temporária

A fabricante de aeronaves Embraer informou na sexta-feira 18 que seu conselho de administração aprovou uma pausa de três anos no programa de desenvolvimento do jato E175-E2.

“A reprogramação das atividades está associada às contínuas discussões entre as principais companhias aéreas norte-americanas e seus respectivos sindicatos de pilotos a respeito do limite de peso máximo de decolagem das aeronaves com até 76 assentos”, informou a companhia em fato relevante ao mercado.

A Embraer também levou em conta “as condições de mercado global da aviação comercial”.

A fabricante brasileira afirmou que espera retomar o desenvolvimento do E175-E2 depois da pausa, o que resultará na reprogramação da entrada em serviço do jato entre 2027 e 2028.

Embraer avança no mercado aéreo japonês

A Embraer firmou nova parceria para apoiar o desenvolvimento de mobilidade aérea avançada para o departamento de Aviação Civil do Japão. O anúncio foi feito na quinta-feira 17.

O acordo prevê a união da Eve, empresa da Embraer, e a Skyports, líder em infraestrutura para veículos elétricos de decolagem e aterrisagem vertical, na aplicação do projeto.

A iniciativa promete oferecer uma visão compartilhada de espaço aéreo, operação, infraestrutura e outros benefícios que capacitem a operação de mobilidade aérea avançada no país asiático.