Empresa diz acreditar que houve manipulação no Brasileirão de 2023

O CEO da Good Game!, que vai analisar a arbitragem no Campeonato Carioca de 2024, disse que a empresa está convencida de que houve manipulação em alguns jogos do Brasileirão de 2023.

“Sobre algumas partidas do Brasileirão, baseado em nossas ferramentas, tecnologia e soluções, estamos 99% convencidos de que alguns jogos foram manipulados”, afirmou o CEO, Thierry Hassanaly, em entrevista ao ge.

Hassanaly também disse que é “muito difícil” que a manipulação envolva todo o time, todos os jogadores. “Normalmente, um, dois ou três jogadores”, disse ele.

Apuração de empresa sobre suposta manipulação no Brasileirão pode parar na Justiça

Good Game! quer estender a parceria que fez com a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) para mais federações do país | Foto: Freepik

A Good Game! quer estender a parceria que fez com a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) para mais federações do país, segundo o portal Uol. A empresa alega ter objetivo de melhorar o trabalho da arbitragem no país, além de buscar identificar jogos manipulados.

John Textor, dono da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Botafogo, foi quem apresentou a Good Game! para a Ferj. Ele pediu relatórios sobre jogos do clube no Brasileiro em 2023.

“Em algum momento, o que entendo, é que alguém do Botafogo, até mesmo John Textor, mostrou o relatório para a Federação [Carioca]”, disse Hassanaly. “Essa pessoa ficou impressionada e disse que queria nos conhecer.”

O empresário também disse que tudo que a Good Game! está produzindo pode parar na Justiça. “Tudo que dizemos tem que ser 99% correto. Por isso, quando dizemos que uma partida é manipulada, temos 99% de certeza”, disse ele.

