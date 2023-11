Endividada, empresária tenta ‘presentear’ credor com bombons envenenados

Uma mulher foi presa na última sexta-feira, 10. De acordo com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, ela cometeu crime ao tentar se livrar de uma dívida de forma peculiar: oferecer bombons envenenados ao seu credor.

Conforme o site g1, Tatiane de Souza Porto foi presa por tentativa de homicídio. No Brasil, esse tipo de crime prevê punição de 6 a 20 anos de prisão.

Apesar da polícia fluminense agir nos últimos dias, a tentativa de homicídio ocorreu em abril, dias antes da comemoração da Páscoa.

De acordo com as informações, Tatiane, que é funcionária pública federal e mantém um restaurante no bairro Fonseca, em Niterói (RJ), não conseguiu pagar uma dívida de R$ 3 mil adquirida junto ao dono da oficina que fica em frente ao seu estabelecimento.

Sem dinheiro, a mulher “presenteou” o dono da oficina, que não teve o nome divulgado pelas autoridades, com bombons envenenados. Ao todo, quatro pessoas ingeriram o alimento contaminado e passaram mal — o que despertou a possibilidade de envenenamento.

Bombons envenenados: hospitalização, investigação e prisão

Momento em que a polícia prende mulher que, segundo as investigações, tentou matar credor com bombons envenenados | Foto: Reprodução/TV Globo

O dono da oficina, por exemplo, passou mal depois de comer dois dos bombons envenenados dados por Tatiane. Ele chegou a sofrer uma parada cardiorrespiratória e permaneceu internado por 13 dias em um centro de terapia intensiva.

Um funcionário da oficina comeu os tais bombons, mas não passou mal. O filho dele, contudo, teve de ser internado e, assim como o dono da oficina, sofreu parada cardiorrespiratória.

Desconfiados, eles registraram boletim de ocorrência na 78ª Delegacia de Polícia, que também fica no bairro Fonseca. Eles levaram algumas amostras dos doces. Consequentemente, a perícia identificou a presença de terbufós, substância tóxica que compõe a fórmula de inseticidas.

Com a constatação do material envenenado, a polícia decretou a prisão de Tatiane na última terça-feira, 7. De acordo com a corporação, ela conseguiu se esconder durante dias em seis endereços diferentes. A dona de restaurante e funcionária pública, no entanto, acabou presa no centro da capital fluminense, onde trabalhava.

Conforme a polícia, Tatiane vai responder por quatro tentativas de homicídio. A polícia ouviu o homem que vendeu o veneno. Entretanto, ele alegou não saber da intenção da mulher e acabou apenas indiciado por fornecimento de substância tóxica.

