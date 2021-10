Entidade de classe anuncia que não apoiará paralisação dos caminhoneiros

A Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos (CNTA) anunciou que não vai apoiar a greve dos caminhoneiros que está sendo convocada por parte da categoria para segunda-feira 1º. A entidade representa os caminhoneiros autônomos junto ao governo federal.

Segundo o comunicado divulgado pela CNTA na sexta-feira 29, a confederação “não foi consultada sobre nenhum dos temas tidos como pauta para eventual movimento de paralisação da categoria”.

“Informamos que, em consulta à base representativa da categoria (sindicatos), não há adesão para qualquer movimento de paralisação ou greve e que uma paralisação neste momento impactaria negativamente ainda mais a vida do caminhoneiro autônomo, além de trazer reflexos nefastos para a sociedade e para a economia do país”, diz a entidade na nota.

A CNT afirma ainda que vem atuando em conjunto com o governo “em diversos assuntos” relacionados ao transporte rodoviário de cargas, “em busca de benefícios” à categoria.

No dia 21 de outubro, sem dar maiores detalhes, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o governo deve pagar um auxílio para cerca de 750 mil a caminhoneiros autônomos, como medida de compensação pelos reajustes recentes no preço do diesel. O benefício seria de cerca de R$ 400 por mês e valeria até dezembro de 2022 — último mês do atual governo. A medida teria um custo de R$ 4 bilhões aos cofres públicos.