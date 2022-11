ES: assassino vai responder por ato infracional análogo a 3 homicídios

O assassino de 16 anos que invadiu duas escolas, deixando três pessoas mortas e outras 13 feridas em Aracruz, no Espírito Santo (ES), vai responder por ato infracional análogo a três homicídios e dez tentativas de homicídio qualificadas por motivo fútil.

A informação foi divulgada neste sábado, 26, pela Polícia Civil do ES em comunicado oficial. O jovem responderá por ato infracional, pois ainda é menor de idade. Os mortos são as professoras Maria da Penha Pereira de Melo, 48; Cybelle Passos Bezerra, 45 anos; e a aluna Selena Zagrillo, 12 anos.

Segundo a polícia, o atirador foi encaminhado para o Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo, na cidade de Vitória (ES). As duas armas usadas por ele nos crimes foram encaminhadas para o Departamento de Criminalística-Balística da polícia.

O criminoso usou uma pistola .40, que era do seu pai, um policial militar. Contudo, ainda foram apreendidos com o assassino um revólver 38 e três carregadores de munição.

A motivação do crime ainda está sendo investigada pelas autoridades. Segundo os policiais, objetos com símbolos nazistas foram encontrados na casa do atirador.

Na sexta-feira 25, Renato Casagrande (PSB), governador do Estado, decretou luto oficial de três dias no ES “em sinal de pesar pelas perdas irreparáveis”. As aulas na rede municipal de ensino também foram suspensas.

Entenda o caso