Estado de SP reduz intervalo entre doses da AstraZeneca para oito semanas

A partir de quarta-feira 27, o intervalo entre a primeira e a segunda dose da vacina contra a covid-19 da AstraZeneca será reduzido das atuais 12 para oito semanas no Estado de São Paulo. A informação foi divulgada nesta terça-feira, 26, pelo governo paulista.

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, “cerca de 400 mil pessoas ficam aptas em todo o Estado para tomar a vacina e completar o ciclo vacinal” a partir de amanhã. Ainda de acordo com a pasta, cerca de 4 milhões de pessoas estão neste momento com a segunda dose atrasada.

No dia 18 de outubro, o governo de São Paulo já havia anunciado a redução do intervalo entre as duas aplicações de outro imunizante, o da Pfizer — de oito semanas para apenas 21 dias. A medida foi adotada para pessoas acima de 18 anos de idade que já tenham recebido a primeira aplicação do imunizante.

Até o momento, cerca de 80% da população do Estado de São Paulo já recebeu pelo menos a primeira dose da vacina contra a covid-19 e mais de 65% estão com o esquema vacinal completo.