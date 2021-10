Queiroga anuncia redução do intervalo entre doses da AstraZeneca

Ministro Marcelo Queiroga, da Saúde, anuncia redução do intervalo entre doses da AstraZeneca | Foto: Dida Sampaio/Estadão Conteúdo

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, informou nesta sexta-feira, 15, que o intervalo entre a primeira e a segunda doses da vacina contra a covid-19 da AstraZeneca será reduzido de 12 para oito semanas. O anúncio foi feito em uma publicação nas redes sociais.

“A partir de agora, o intervalo entre as doses da vacina da AstraZeneca foi reduzido de 12 para oito semanas. Então, fique atento e não perca o prazo para completar sua imunização”, escreveu o ministro em sua conta oficial no Twitter.

A diminuição do intervalo entre as duas aplicações da AstraZeneca já vinha sendo analisada pelo Ministério da Saúde, que recentemente autorizou que a segunda dose do imunizante da Pfizer também fosse aplicada oito semanas depois da primeira dose.

