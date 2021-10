Estado do Rio manterá uso obrigatório de máscara, diz secretário

Por enquanto, Estado do Rio mantém obrigatoriedade do uso de máscara | Foto: Reprodução/TV Globo

Em nota, no entanto, secretaria afirma que 'se aproxima o momento em que será possível flexibilizar' a utilização do equipamento

O governo do Estado do Rio de Janeiro decidiu, pelo menos por enquanto, manter a obrigatoriedade do uso de máscaras em meio à pandemia de covid-19. A informação foi dada pelo secretário estadual de Saúde, Alexandre Chieppe, ao jornal O Globo.

Na quinta-feira 7, a Secretaria Estadual de Saúde do Rio divulgou uma nota em que admite que o Estado “se aproxima do momento em que será possível flexibilizar o uso de máscaras de proteção”. Entretanto, de acordo com a pasta, “ainda não é possível antecipar esse cenário, uma vez que é necessário consolidar a queda no número de casos e alguns indicadores assistenciais, principalmente o que diz respeito aos atendimentos em UPAs [Unidades de Pronto Atendimento]”.

“Além disso, é preciso avaliar se não haverá repique de casos em idosos por causa de queda da proteção vacinal”, prossegue o texto da secretaria. Qualquer decisão sobre a eventual derrubada da obrigatoriedade da utilização de máscaras só será tomada depois de avaliação dos integrantes do comitê científico do governo, diz a pasta.

Como noticiamos mais cedo, a Justiça suspendeu o decreto da prefeitura de Duque de Caxias (RJ) que derrubava a obrigatoriedade do uso de máscaras no município. A decisão foi tomada pela juíza Elizabeth Maria Saad, da 3ª Vara Cível do município do Estado do Rio.

