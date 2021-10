Prefeitura de Duque de Caxias decreta fim do uso obrigatório de máscara

Município de Duque de Caxias, no Estado do Rio, aboliu obrigatoriedade da máscara | Foto: Reprodução/TV Globo

Equipamento de proteção facial não precisará mais ser utilizado em ambientes fechados nem áreas ao ar livre no município

A prefeitura de Duque de Caxias (RJ), na Baixada Fluminense, publicou nesta terça-feira, 5, um decreto que põe fim à obrigatoriedade do uso de máscaras no município. A medida já entrou em vigor e vale tanto para áreas ao ar livre quanto para locais fechados.

Segundo o prefeito Washington Reis (MDB), o decreto se justifica em função do “alto número de pessoas vacinadas contra o novo coronavírus no município”, além da queda no número de casos e mortes por covid-19.

O decreto ainda menciona decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que deu a Estados e municípios autonomia para definirem suas políticas de combate à pandemia.

A medida não vale para pessoas que estejam infectadas pelo coronavírus ou com suspeita de covid-19.

