Estão politizando o tratamento precoce

O presidente do Conselho Federal de Medicina (CFM), Mauro Ribeiro, disse nesta quarta-feira, 13, que o tratamento precoce contra a covid-19 está sendo politizado. “Os médicos brasileiros estão sendo atacados de uma forma covarde por determinados segmentos da população”, criticou em entrevista ao programa Os Pingos nos Is, da rádio Jovem Pan.

Conforme noticiou Oeste, a Defensoria Pública da União (DPU) entrou com ação civil contra o CFM por danos morais coletivos por permitir que médicos receitassem cloroquina e hidroxicloroquina para pacientes acometidos pela doença. A ação foi protocolada na 22ª Vara Cível Federal de São Paulo e é assinada por defensores de dez Estados e do Distrito Federal.

Ribeiro afirma que o CFM defende a autonomia dos médicos. “Esse é um princípio milenar da medicina hipocrática [as práticas médicas desenvolvidas por Hipócrates], junto com o sigilo dos profissionais”, explicou. “Não se trata de uma questão do Conselho Federal de Medicina, é algo que foi estabelecido desde os primórdios. Então, vamos defender a autonomia dos médicos.”

De acordo com o presidente do CFM, a instituição rechaça influências políticas na conduta diária dos médicos. “Somos 56 conselheiros dentro do CFM, não há maneira de discutir um assunto relacionado à saúde com base em posições políticas”, afirmou. “Há pessoas de todos os vieses, mas não temos um único conselheiro que não defenda a autonomia médica.”

