Estátua de Borba Gato é incendiada por vândalos em São Paulo

Na tarde deste sábado, 24, vândalos atearam fogo na estátua de Borba Gato, em Santo Amaro, na zona sul de São Paulo. Segundo informações da Polícia Militar (PM), cerca de 15 pessoas desceram de um caminhão, atiraram pneus próximo ao monumento, acenderam as chamas e fugiram.

A estátua do bandeirante assassino, Borba Gato, na avenida Santo Amaro em São Paulo, arde em chamas agora.

O ato bloqueou a Avenida Adolfo Pinheiro, impedindo a circulação de carros e pedestres. Após a intervenção do Corpo de Bombeiros, a estrutura da estátua permaneceu intacta. A PM ainda não informou se os marginais foram detidos.

O monumento foi inaugurado em 1957 e já foi alvo de outros atos de vandalismo. Em setembro de 2016, a estátua do bandeirante foi pintada com tintas coloridas, assim como o Monumento às Bandeiras, no Ibirapuera.

