Estreia de Faustão tira pontos do JN e põe Band na vice-liderança

A estreia do apresentador Fausto Silva na TV Bandeirantes, na noite de segunda-feira 17, surpreendeu nos índices de audiência, colocou a emissora na vice-liderança no horário e assustou a Rede Globo, que perdeu pontos importantes, especialmente durante o Jornal Nacional.

Segundo informações do site Notícias da TV, o programa Faustão na Band atingiu picos de 10 pontos na audiência, derrotando novelas exibidas pela Record e pelo SBT. A emissora ficou atrás apenas da Globo, que exibiu o JN, a novela Um Lugar ao Sol e a estreia da edição deste ano do Big Brother Brasil.

No ar das 20h30 às 22h40, a atração comandada pelo ex-apresentador global registrou 8 pontos de média no Ibope, garantindo a segunda colocação do início ao fim. A Record, que tradicionalmente ocupa a vice-liderança no horário, ficou com 7,3 pontos (atrás do SBT, com 7,4).

A Globo manteve o primeiro lugar, com 22,4 pontos de média no Ibope. Os dados são preliminares e ainda podem sofrer alterações com a consolidação dos números.

Apesar de se manter no topo, a Globo viu a audiência do JN sangrar. O principal telejornal da emissora marcou 20 pontos de média, ante 23,6 da edição exibida na segunda-feira anterior.

Às 21h19, na parte final do JN, o programa de Faustão na Band chegou a cravar 9,5 pontos de audiência — o que equivale a mais de 2 milhões de telespectadores na Grande São Paulo.

Na faixa de horário ocupada por Faustão, a Band vinha amargando baixa audiência, raramente superando os 2 pontos até a semana passada. A emissora mostrava programas religiosos como o Show da Fé.

A Bandeirantes não disputava a vice-liderança no horário com Record e SBT desde 2009, quando exibiu uma temporada do programa humorístico Uma Escolinha Muito Louca.

Entre as atrações trazidas por Faustão em sua estreia, estavam os cantores Zeca Pagodinho, Seu Jorge e Alexandre Pires. Os primeiros 15 minutos da atração foram reservados a um quadro consagrado pelo antigo Domingão, na Globo, as Videocassetadas.

O programa de Fausto Silva na TV Bandeirantes será exibido de segunda a sexta-feira, sempre no horário nobre.