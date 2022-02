Estudante não vacinada não pode frequentar escola, decide juíza

Unidade Realengo do Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro | Foto: Divulgação/Colégio Pedro II

Uma estudante não vacinada não poderá frequentar as aulas da unidade Realengo do Colégio Pedro II, na zona norte da cidade, sem apresentar a carteira de vacinação contra a covid-1. Datada de 3 de fevereiro, a decisão é da juíza Mariana Preturlan, da 26ª Vara Federal do Rio de Janeiro.

“A vacinação obrigatória é medida constitucional, legal, proporcional e com amparo científico”, argumentou a magistrada, na decisão. “As medidas indiretas de coerção, como restrição de acesso a lugares e estabelecimentos, inclusive, educacionais, é igualmente amparada no ordenamento jurídico.”

Mariana sustentou que a mãe da estudante não vacinada estaria violando os direitos à saúde e à educação da filha. Na ação, a magistrada ainda acionou o Ministério Público e o Conselho Tutelar para que sejam tomadas as “medidas cabíveis” contra os pais. “Resguardo o direito da criança à vacinação.”

No Colégio Pedro II, as aulas presenciais foram retomadas na segunda-feira 7. A escola determinou aos estudantes mostrar o “passaporte vacinal” à direção. Além do Rio de Janeiro, outros Estados também estão exigindo o documento, como São Paulo, que fechou o cerco no entorno de não vacinados.

