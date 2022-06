‘Estúdio Oeste’ estreia, com Silvio Navarro e muitos convidados

Novo programa do Grupo Oeste será transmitido ao vivo todas as quintas feiras, às 20:30

O Estúdio Oeste, programa apresentado pelo jornalista Silvio Navarro, estreou com chave de ouro ontem. Ficamos quase três horas no ar, em uma live que reuniu políticos, jornalistas e colunistas de Oeste. A redação recebeu vários convidados na sede da revista.

Entre os presentes, estavam a deputada estadual Janaina Paschoal, o cineasta Josias Teófilo, a deputada federal Carla Zambelli, o deputado federal Capitão Derrite, a economista Renata Barreto, o ex-ministro Aldo Rebelo, o deputado estadual Frederico D’Avila, o juiz Ivan Sartori, o médico Paulo Porto de Melo e o empresário e presidente do PTB/SP, Otávio Facuri. Também estiveram no evento o comentarista da Jovem Pan Adrilles Jorge, o comentarista da Jovem Pan Marco Antonio Costa, além dos colunistas de Oeste Ana Paula Henkel, José Roberto Guzzo e Augusto Nunes.

Estúdio Oeste será apresentado ao vivo todas as quintas-feiras às 20h30. Neste primeiro programa, os assinantes puderam conhecer a história do nascimento de Oeste através dos depoimentos do publisher, Jairo Leal, e das editoras Branca Nunes e Paula Leal:

-Publicidade-