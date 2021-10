Brasil e Paraguai se unem no combate ao crime organizado

Fronteira entre a cidade paraguaia Pedro Juan Caballero e Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul | Foto: Doralice Alcântara/Prefeitura de Ponta Porã

O governo do Paraguai vai instalar um comando conjunto com a Polícia Federal (PF) na fronteira com o Brasil. O anúncio foi feito na quarta-feira 13, pelo ministro paraguaio Arnaldo Giuzzio Benítez. A decisão ocorre depois de uma série de execuções entre Mato Grosso do Sul e o país vizinho. Em menos de uma semana, seis pessoas morreram entre os dois países.

A força-tarefa vai atuar em Ponta Porã (MS) e Pedro Juan Caballero, no Paraguai. Essa operação tem como base um acordo firmado em junho deste ano entre o Ministério do Interior do Paraguai e o Ministério da Justiça do Brasil.

O acordo prevê o intercâmbio de informações de inteligência entre os órgãos de segurança dos dois países, a realização de operações conjuntas e a instalação de uma unidade de coordenação operativa na zona de fronteira.

