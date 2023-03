Fake news sobre venda de água por R$ 93 prejudica pequena comerciante

A fake news sobre uma suposta venda de água por R$ 93 em São Sebastião prejudicou uma pequena comerciante do município: Isabel Estavski, 69 anos, dona de um mercado na Vila do Sahy. O bairro é um dos mais afetados pela tragédia que abateu o litoral norte paulista na semana passada.

Nos dias posteriores à catástrofe, por exemplo, reportagens jornalísticas informaram que comerciantes estavam vendendo água por R$ 93, café por quase R$ 30 e macarrão e repolho por R$ 20. Conforme a denúncia, os vendedores estavam “se aproveitando da tragédia para inflacionar os preços dos alimentos”. O repórter Walace Lara, da TV Globo, se emocionou ao relatar o “abuso” durante transmissão ao vivo. Na verdade, alguns estabelecimentos venderam o fardo com 12 garrafas de água de 500 mililitros por R$ 93. Isso significa R$ 7,75 por unidade.

O Mercado Isabel, que leva o nome da comerciante, seria um dos estabelecimentos que supostamente venderam água por R$ 93. Mas isso não ocorreu. Ela disse que se tornou alvo de ataques logo depois de a TV Globo publicar uma reportagem sobre preços abusivos na região.

A comerciante abriu seu primeiro estabelecimento há 40 anos. Hoje, possui cinco. Um deles fica aberto apenas durante a alta temporada, quando o fluxo de turistas é maior. Três dos mercados estão em Barra do Sahy, Praia da Baleia e Juquehy, na costa sul de São Sebastião.

Ameaças de linchamento

Isabel precisou divulgar um vídeo nas redes sociais para negar a história, porque moradores tentaram saquear seu mercado em Barra do Sahy. “As moças da limpeza estavam agitadas, a polícia teve de acalmar os ânimos”, disse. “Ainda estão falando em saquear o mercado. Falaram que iriam me linchar.”

De acordo com o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor de São Paulo (Procon-SP), não houve nenhuma irregularidade nos mais de 50 estabelecimentos fiscalizados no município. A operação ocorreu em parceria com a Secretaria de Segurança Pública do Estado e com a Secretaria da Justiça e Cidadania.

“O Procon esteve aqui e constatou que está tudo em ordem”, disse Isabel, depois de o assunto repercutir nas redes sociais. “Não chegamos a vender nada. Estávamos fechados. É muita loucura. É a pessoa ser muito maldosa.”

A comerciante registrou um boletim de ocorrência em 22 de fevereiro, no 4º Distrito Policial de São Sebastião. Ela mencionou o nome de duas mulheres que teriam ido ao mercado para acusá-la de cobrar preços abusivos. Conforme Isabel, as suspeitas divulgaram vídeos nas redes sociais para difamá-la.