Ferrovia em MT terá investimento de até R$ 11 bilhões

A empresa Rumo Logística firmou contrato com o governo de Mato Grosso nesta segunda-feira, 20, para construção de uma ferrovia estadual de 730 quilômetros. O novo trecho vai interligar as cidades agrícolas de Rondonópolis, Nova Mutum e Lucas do Rio Verde, no norte do Estado, à capital, Cuiabá. O trajeto se conecta à malha ferroviária nacional em direção ao Porto de Santos, no litoral de São Paulo. O investimento do projeto é estimado entre R$ 9 e R$ 11 bilhões.

As obras acontecem sob o regime de autorização e devem começar ainda neste semestre, com previsão de conclusão em 2030. O projeto é importante para o escoamento de commodities como soja, milho e farelo para o Porto de Santos. Assim como para o transporte de fertilizantes para o norte de Mato Grosso e de etanol de milho para o Sudeste.

