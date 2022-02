Em busca de sugestões de filmes para ver neste feriado de Carnaval? Confira os títulos das três produções imperdíveis sobre automobilismo disponíveis em plataformas de streaming.

Schumacher (Netflix)

A produção de quase 120 minutos traz entrevistas exclusivas que mostram o lado mais íntimo do campeão de Fórmula 1. O longa-metragem de 2021 foi dirigido por Hanns-Bruno Kammertöns, Michael Wech, Vanessa Nöcker.

Senna (Globoplay)

Em Senna, a trajetória do piloto na Fórmula 1 é mostrada durante os anos 1984 e 1994. A produção foi feita por quatro países e dirigida por Asif Kapadia, cineasta ganhador do BAFTA — principal prêmio do cinema britânico — pelo filme The Warrior.

Rush – No limite da emoção (Netflix)

A rivalidade entre o piloto austríaco Niki Lauda, vivido por Daniel Brühl (O Alienista), e o piloto britânico James Hunt, interpretado por Cris Hemsworth (Thor) é exposta no filme. Com direção de Ron Howard, conhecido pela atuação na série Happy Days.