Flordelis tem recurso negado pela Justiça e vai a júri popular

Ex-deputada Flordelis é acusada de ser mandante do assassinato do marido, Anderson do Carmo

A ex-deputada federal Flordelis, acusada de ser a mandante do assassinato do pastor Anderson do Carmo, seu ex-marido, teve todos os recursos apresentados por sua defesa negados pelo desembargador Marcus Basílio, segundo vice-presidente do Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ). Com a decisão, a ex-parlamentar deve mesmo ir a júri popular. Ainda não há data marcada para o julgamento.

Além de Flordelis, também tiveram seus recursos negados Marzy Teixeira da Silva e Rayane dos Santos Oliveira — filha afetiva e neta biológica de Flordelis, respectivamente.

Em decisão publicada no dia 15 de janeiro, o desembargador afirma que, para aceitar o recurso, o tribunal teria de fazer uma nova análise sobre as provas, o que não é aceito em instâncias superiores.

“Seria necessário o reexame dos fatos e das provas produzidos no processo, o que não é permitido às instâncias superiores, que atuam apreciando apenas questões de direito infraconstitucional e/ou constitucional”, escreveu.

Em novembro do ano passado, dois filhos de Flordelis foram condenados por participação no crime. Anderson foi morto a tiros em junho de 2019.

Flávio dos Santos Rodrigues, filho biológico de Flordelis, foi condenado a 33 anos, dois meses e 20 dias de prisão, inicialmente em regime fechado. Os crimes apontados foram homicídio triplamente qualificado, porte ilegal de arma de fogo, uso de documento falso e associação criminosa.

Lucas Cézar dos Santos Souza, filho adotivo do casal e acusado de ter comprado a arma do crime, foi condenado a sete anos e meio por homicídio triplamente qualificado. Como colaborou com as investigações, ele teve sua pena reduzida.

A ex-deputada recorreu ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) contra as acusações. Flordelis teve o mandato cassado pela Câmara em agosto.