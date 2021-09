Futuro Parque Augusta terá nome de Bruno Covas

Obras no futuro Parque Augusta que ficará entre as ruas Augusta, Caio Prado e Marquês de Paranaguá na região central | Foto: Nelson Antoine/Estadão Conteúdo

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), sancionou o projeto de lei que dá o nome de Bruno Covas ao futuro Parque Augusta. A mudança entrou em vigor nesta quinta-feira, 16, com a publicação do texto no Diário Oficial. Com obras em atraso, a nova previsão é que o parque seja inaugurado em outubro no centro expandido da cidade.

A homenagem ao ex-prefeito foi apresentada inicialmente pelo vereador Rodrigo Goulart (PSD), cujo projeto de lei se tornou de autoria coletiva com a adesão de outros 38 vereadores de 15 diferentes partidos. Este será o segundo parque com o nome de Bruno Covas na capital paulista. O primeira fica na Marginal do Pinheiros. Em agosto, o governador João Doria também deu o nome do ex-prefeito a recém-inaugurada estação Mendes-Vila Natal, da expansão da Linha 9-Esmeralda da Companhia de Trens Metropolitanos na Zona Sul da capital.

