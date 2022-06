Governador da Flórida está ‘decepcionado’ com eleição na Colômbia

O governador da Flórida, Ron DeSantis, reagiu à eleição do esquerdista Gustavo Petro na Colômbia. Ele se mostrou “decepcionado”, ao considerar que a esquerda é uma ameaça à região.

“A eleição na Colômbia de um ex-narcoterrorista marxista é preocupante e decepcionante”, declarou o republicano, na segunda-feira 20, enfatizando que a disseminação da ideologia totalitária de esquerda na região “é uma ameaça crescente”.

The election in Colombia of a former narco-terrorist Marxist is troubling and disappointing. The spread of left-wing totalitarian ideology in the Western Hemisphere is a growing threat. Florida stands with Colombian Americans on the side of freedom. pic.twitter.com/0O7UVccH6M

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) June 20, 2022