Governo começa obras para liberar Rodovia Mogi–Bertioga

O governo de São Paulo anunciou que o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) começou nesta terça-feira, 21, os serviços de recuperação da Rodovia Mogi-Bertioga (SP-098) nos trechos onde houve a interrupção total do tráfego, devido às chuvas do último fim de semana.

De acordo com a secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende, a expectativa é que as obras na rodovia sejam concluídas em até 180 dias, com investimento previsto de R$ 9,4 milhões.

“Na Mogi–Bertioga, serão necessários dois meses de trabalho para desobstrução parcial, e até seis meses para a liberação completa, porque iremos construir um novo muro de arrimo de contenção, reforçar o muro de arrimo existente e criar um novo sistema de drenagem”, disse Natália.

A Rodovia Mogi–Bertioga segue interditada, em razão do rompimento de tubulação, na altura do quilômetro 82, em Biritiba Mirim. Também há interdição parcial nos quilômetro 90 e 91, devido à queda de barreira; e no quilômetro 87, devido a uma erosão. A rota alternativa são as rodovias do sistema Imigrantes/Anchieta (SP-160 e SP-150).

O DER informou que os seguintes trechos estão com interdição parcial no Estado de São Paulo, por queda de barreiras, alagamentos, queda de árvores e erosões:

Rodovia Dr. Manoel Hyppólito Rego (SP-055): quilômetros 61, 66, 84, 87, 95 a 96, 116, 136 a 142, 157 ao 162, 164, 180 e 188;

Rodovia Oswaldo Cruz (SP-125): quilômetros 11, 13 e 58.

Interdição total:

Rodovia Dr. Manoel Hyppólito Rego (SP-055): quilômetro 174, por queda de barreira.