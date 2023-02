Meteorologia prevê mais chuva para áreas afetadas em SP

Litoral norte de São Paulo está sendo atingido com excesso de chuvas desde sábado; 10 pessoas morreram

Em comunicado divulgado na manhã desta terça-feira, 21, o governo de São Paulo informa que, de acordo com o serviço meteorológico do Estado, pode voltar a chover na tarde desta terça-feira no litoral norte de São Paulo. A meteorologia prevê chuvas para São Sebastião, o município mais afetado até agora, Ubatuba, Caraguatatuba, Ilhabela, Guarujá e Bertioga.

Segundo a nota, áreas de instabilidade devem se formar a partir do fim desta manhã, favorecendo a formação de nuvens carregadas sobre a região. “No início da tarde voltam as condições para pancadas de chuva, com risco de temporais, raios e até chance de granizo em pontos muito isolados. Essa situação pode ocorrer de forma intermitente até o início da noite”, informa o boletim do governo.

No comunicado, há a previsão do volume de chuvas, a temperatura e a intensidade dos ventos.

São Sebastião: pancadas de chuva (25mm); temperatura: 22°C/30°C; vento: 35 km/h.

Ubatuba: pancadas de chuva (25mm); temperatura: 22°C/31°C; vento: 35 km/h.

Caraguatatuba: pancadas de chuva (25mm); temperatura: 21°C/31°C; vento: 35 km/h.

Ilhabela: pancadas de chuva (25mm); temperatura: 22°C/30°C; vento: 35 km/h.

Guarujá: pancadas de chuva (35mm); temperatura: 22°C/30°C; vento: 40 km/h.

Bertioga: pancadas de chuva (30mm); temperatura: 22°C/30°C; vento: 40 km/h

Com a previsão de mais chuva, o governo recomenda atenção aos moradores da região, especialmente com os deslizamentos. “Diante dos volumes previstos, a orientação para a região do litoral norte é de atenção, devido ao solo encharcado e às ocorrências de deslizamentos já verificadas nos últimos dias.

Até agora, 40 pessoas morreram em decorrência dos temporais no litoral norte. O município mais afetado foi São Sebastião, onde o volume de chuva foi 683 milímetros em 18 horas, entre as 15 horas de sábado e as 9 horas de domingo.