Governo de SP conclui que vacina não causou parada cardíaca em criança

A Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo informou nesta quinta-feira, 20, que a vacina pediátrica da Pfizer contra a covid-19 não causou parada cardíaca em uma criança de 10 anos, moradora de Lençóis Paulista, no interior.

O caso estava sob investigação do Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado. Conforme o órgão, foram reunidos mais de 10 dez especialistas, que concluíram não haver relação causal entre o imunizante e o quadro clínico.

O grupo de especialistas comunicou que a criança possuía uma doença congênita rara, desconhecida até então pela família. A enfermidade teria desencadeado os sintomas pós-vacina.

“A síndrome de Wolff-Parkinson-White, até então não diagnosticada e desconhecida pela família, levou a criança a ter uma crise de taquicardia, que resultou em instabilidade hemodinâmica. Não existe relação causal entre a vacinação e o quadro clínico apresentado, portanto, o evento adverso pós-vacinação está descartado”, informou nota emitida pelo governo.

Questionamentos

A deputada estadual Janaína Paschoal (PSL) questionou a celeridade da investigação e lembrou da adolescente de 16 anos, de São Bernardo do Campo, cuja morte pós-vacinação também foi atribuída a uma síndrome rara.

“Fico intrigada com o fato de duas síndromes, nunca antes diagnosticadas ou manifestadas, terem acordado bem no dia em que as meninas tomaram as vacinas”, escreveu a deputada no Twitter. “No mínimo, deveriam começar a avaliar se outras crianças têm essas tais síndromes, antes de as vacinar.”

Interrupção da aplicação de vacina

Na quarta-feira 19, a prefeitura de Lençóis Paulista anunciou a suspensão da vacinação de crianças entre 5 e 11 anos de idade. A medida foi divulgada depois de uma criança de 10 anos sofrer uma parada cardíaca 12 horas depois de receber a dose pediátrica da vacina da Pfizer.

A criança foi levada para uma clínica médica particular e em seguida transferida para um hospital em Botucatu, onde está em observação. Segundo a Prefeitura de Lençóis Paulista, a família informou que a menina apresenta quadro estável e está consciente.

A Prefeitura de Lençóis Paulista comunicou que, mesmo não tendo acesso ao prontuário da criança por ela estar em uma clínica particular, decidiu suspender a vacinação infantil por sete dias, para que fosse avaliada a situação.