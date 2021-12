Governo suspende temporariamente quarentena para viajantes

O ataque hacker do qual foi vítima o Ministério da Saúde nesta sexta-feira, 10, levou o governo federal a suspender temporariamente a quarentena e outras exigências feitas a viajantes estrangeiros na chegada ao Brasil.

Uma quarentena de cinco dias havia sido determinada para não vacinados contra a covid-19. A suspensão temporária foi confirmada pelo secretário-executivo da pasta, Rodrigo Cruz.

Inicialmente, as medidas de restrição entrariam em vigor já a partir de sábado 11. De acordo com o Ministério da Saúde, elas devem ser retomadas depois da normalização do sistema ConecteSUS, aplicativo responsável pela emissão do Certificado Nacional de Vacinação.

O ataque

Como noticiado por Oeste, até o começo da manhã, ao tentar acessar o portal, os usuários encontravam o seguinte recado: “Os dados internos dos sistemas foram copiados e excluídos. 50 TB (terabytes) de dados estão em nossas mãos”.

Plataformas como DataSUS, Painel Coronavírus e ConecteSUS também foram atingidas. Depois do ataque, o site saiu do ar.

O Lapsus$ Group assumiu a autoria do ataque cibernético. Os responsáveis pediam para que fosse feito contato através de uma conta do Telegram ou e-mail, “caso queiram o retorno dos dados”.

Geralmente, quando isso acontece, o pedido de “resgate” para restabelecimento do acesso é feito em criptomoedas.

No topo da página, havia um aviso de “ransomware” — software intencionalmente feito para causar danos a um servidor.

O DataSUS é um órgão da Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa do Ministério da Saúde, com a responsabilidade de coletar, processar e disseminar informações sobre saúde. Já o Painel Coronavírus traz o mapeamento da doença no país.