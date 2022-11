Um grupo protestou na tarde de quinta-feira 3, no centro de São Paulo, depois que a Sabesp suspendeu o abastecimento de água e a Enel cortou o fornecimento de energia de um prédio público. A invasão ocorreu no domingo 30, por volta das 23 horas.

Os manifestantes atearam fogo em pedaços de madeira e outros objetos e bloquearam a Avenida São João, na altura do número 407, em frente à Galeria do Rock e ao Largo do Paissandu. As imagens chamaram a atenção e repercutiram nas redes sociais.

A Guarda Civil Metropolitana (GMC) de São Paulo informou que a invasão do prédio foi promovida por um grupo de cem pessoas. O local pertence a Companhia Metropolitana de Habitação e, até maio deste ano, estava emprestado para a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social da capital paulista para abrigar pessoas em situação de rua. Com o fim do convênio, o local foi lacrado, porém, o grupo invadiu a propriedade.

Saiam do estado de negação. Já começou.

Os agentes da GCM promoveram a reintegração de posse ainda na quinta-feira. Em nota, o prefeito interino, Milton Leite (União Brasil), informou que “a questão é de segurança pública e o trabalho está sendo conduzido pelas autoridades policiais”.

