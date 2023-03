Grupo pressiona OAB a mudar de nome por ‘falta de inclusão feminina’

Mulheres são maioria no quadro de advogados da Ordem

Desde 2020, o Instituto Brasileiro de Direito de Família pressiona a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) a mudar de nome. Isso porque, segundo o ajuntamento, falta inclusão feminina. Neste mês, do Dia Internacional da Mulher, o grupo prometeu dobrar a aposta nas investidas contra a OAB.

Apesar das acusações do grupo, as mulheres são a maioria no quadro da advocacia brasileira: 675.921 advogadas inscritas e 648.151 advogados.

“Não há justificativa para que a agremiação que representa a advocacia do Brasil ainda seja designada com o nome masculino”, disse Maria Berenice Dias, desembargadora aposentada e vice-presidente do instituto, em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo, publicada na segunda-feira 13. “Em outras categorias, o que se indica é o nome da profissão, não o dos profissionais.”

