Mistério: híbrido de cachorro e raposa é encontrado no Rio Grande do Sul

No Rio Grande do Sul, o biólogo Herbert Hasse Junior encontrou um híbrido de cachorro e raposa numa estrada localizada no município de Vacaria. A descoberta ocorreu em 2021 e causou grande mistério dentro da comunidade científica.

O biólogo, em parceria com a patrulha ambiental de Vacaria, resgatou o animal misterioso depois de ele ter sofrido um atropelamento.

Numa primeira análise, o especialista identificou o híbrido como uma espécie silvestre. Então, a equipe de resgate o encaminhou para o hospital veterinário da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), especializado em casos como esse.

Na clínica, a pesquisadora Flávia Ferrari observou que o animal ferido era muito diferente do graxaim-do-campo, espécie similar a uma raposa e com pelos em cores bege e cinza.

Depois, os veterinários transferiram o animal ferido ao canil, que trata de espécies domésticas. Lá, os cuidadores perceberam que o comportamento do híbrido não era semelhante ao de um cachorro.

O bicho se recusou a comer ração e se alimentou de pequenos ratos — como se espera de um graxaim-do-campo.

De volta ao setor de animais silvestres, o híbrido de cachorro e raposa passou por outra análise veterinária.

O geneticista Thales Renato Ochotorena de Freitas, do Instituto de Biocências da UFRGS, estudou o caso e concluiu que o animal comia como um graxaim-do-campo e latia como um cachorro doméstico.

Pesquisadores concluíram que o animal encontrado é uma mistura de cachorro com graxaim-do-campo | Foto: Divulgação/Flávia Ferrari

Qual é a verdadeira espécie do híbrido?

Para responder a essa pergunta de forma definitiva, Freitas escalou dois especialistas: Rafael Kretschmer, da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), e Bruna Elenara Szynwelski, da UFRGS.

Ao vasculhar os cromossomos — material genético herdados do pai e da mãe — e analisar por completo o DNA do híbrido, os pesquisadores concluíram que o animal era uma mistura de cachorro e graxaim-do-campo.

Se ele fosse um cão doméstico, era para ter 78 cromossomos. Se fosse uma raposa, 74. No entanto, Kretschmer relata que, depois da análise, descobriu que o híbrido tinha 76, número de cromossomos encontrado somente em lobos-guarás.

Os especialistas descartaram a possibilidade de o animal ser um lobo-guará e explicaram que o número inusitado de cromossomos do híbrido resultou do cruzamento da metade dos materiais genéticos do cachorro (39) e do graxaim-do-campo (37), que, somados, chegaram a 76.