Homem furta e capota ambulância em cidade do Rio Grande do Sul

Um homem foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) depois de protagonizar um acidente rodoviário na noite de sexta-feira 2. O criminoso, que não teve o nome divulgado pelas autoridades, furtou e capotou uma ambulância da prefeitura de Pouso Novo (RS).

Por causa do acidente, ele foi preso em flagrante pelos agentes da PRF. De acordo com a corporação, o veículo foi encontrado tombado em uma curva da BR-386, que interliga a Região Metropolitana de Porto Alegre ao extremo noroeste gaúcho, na divisa com Santa Catarina.

Ainda segundo a PRF, o homem estava embriagado e sofreu apenas escoriações. “Aos policiais, ele admitiu que havia furtado a ambulância”, informa a Polícia Rodoviária Federal. Natural de Torres (RS), o motorista tem 28 anos e já contava com ocorrências por causa de furto, roubo, lesão corporal e dirigir sem habilitação — como ocorreu desta vez.

Detido pela PRF, ele foi encaminhado à polícia judiciária e responderá por três infrações:

Embriaguez ao volante; Dirigir sem habilitação; e Furto qualificado.

Furto de ambulância afeta atendimento de cidade

Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil

O furto — e o capotamento — vai afetar diretamente o atendimento de Pouso Novo na área da saúde. Isso porque o município passa a contar com apenas uma ambulância para prestar socorro à população local.