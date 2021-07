Incêndio atinge galpão da Cinemateca Brasileira em São Paulo

Um incêndio atingiu o galpão da Cinemateca Brasileira na Vila Leopoldina, zona oeste de São Paulo, no início da noite desta quinta-feira, 29. Segundo o Corpo de Bombeiros, não há vítimas até o momento.

🚨Urgente: incêndio agora na Cinemateca de São Paulo. Assista ao vivo e reveja o programa quando quiser em https://t.co/nG5CiWL69a! #CidadeAlerta pic.twitter.com/nw90pA81Y4 -Publicidade- — Cidade Alerta (@cidadealerta) July 29, 2021

A corporação foi comunicada do incêndio e dirigiu-se até o local por volta das 18 horas. Ao todo, 11 viaturas dos Bombeiros foram enviadas para apagar as chamas. Parte do acervo da Cinemateca Brasileira está guardado no galpão que foi atingido pelo fogo.

Conforme major Palumbo, porta-voz do Corpo de Bombeiros, no galpão há materiais inflamáveis. “Temos a informação de ser um local onde há diversos materiais combustíveis diferentes”, disse. “São arquivos de filmes, que tem acetato altamente inflamável e todos os materiais que compõem a edificação.”

Incêndios comuns

A Cinemateca Brasileira já registrou quatro incêndios. O mais recente, em fevereiro de 2016, destruiu definitivamente 270 títulos e outras 461 obras que tinham cópia de segurança.

