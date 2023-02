Infecção por covid-19 garante proteção similar à da vacina, reconhece estudo

Uma pessoa contaminada pelo coronavírus tem imunidade semelhante à da vacina contra a covid-19, constatou um estudo da revista científica The Lancet, publicado na quinta-feira 16. Um dos maiores trabalhos sobre o tema, ele compila outros 60 e considera ainda o surgimento da Ômicron.

“Embora uma infecção proporcione uma proteção que diminui com o tempo, o nível desta parece tão duradouro, ou até maior, que o conferido pela vacinação”, afirma a pesquisa. Conforme o levantamento, pessoas que tiveram covid-19 uma vez têm 88% menos risco de hospitalização ou morte pela doença, por pelo menos dez meses, em comparação com quem não teve a infecção.

A comparação é baseada na vacina de RNA mensageiro da Pfizer e da Moderna contra a covid-19 e que são as principais das campanhas de vacinação de muitos países.

Caroline Stein, coautora do estudo, também destacou a importância da vacinação contra a covid-19. “As vacinas continuam a ser importantes para todos, a fim de proteger as populações de alto risco, como aqueles com mais de 60 anos de idade e aqueles com comorbidades”, escreveu ela, na pesquisa. “Isso também inclui populações que não foram infectadas anteriormente e grupos não vacinados, bem como aqueles que foram infectados ou receberam sua última dose de vacina há mais de seis meses. Os tomadores de decisão devem levar em consideração a imunidade natural e o status de vacinação para obter uma imagem completa do perfil de imunidade de um indivíduo.”

Leia também: “O tabu sobre as vacinas”, reportagem publicada na Edição 96 da Revista Oeste