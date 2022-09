Internet chega a 90% dos domicílios do país, diz IBGE

A pesquisa também mostrou que as TVs passaram a ser mais usadas para acessar a internet do que os computadores | Foto: Shutterstock

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad Contínua), do IBGE, divulgada nesta sexta-feira, 16, mostra que a internet chegou a 90% dos domicílios do país em 2021. Em 2019, o número era de 84%.

Na área rural, a proporção de casas com internet aumentou de 57% para 74%, de 2019 a 2021. Na área urbana, a proporção subiu de 88% para 92% no mesmo período.

O instituto destaca que, pela primeira vez desde 2016, houve alteração significativa no ranking dos dispositivos mais usados para acessar a internet. O celular continuou na liderança como o principal equipamento de acesso à rede — é utilizado em 99,5% dos domicílios.

A novidade é que a televisão está na segunda posição, sendo utilizada em 44,4% dos domicílios, alta de 12,1% em relação a 2019 (32,3%). Já o uso dos computadores caiu de 45,2% para 42,2%. O aparelho se encontra na terceira posição.

O porcentual de domicílios com conexão à internet por banda larga móvel caiu de 81% em 2019 para 79% em 2021. O índice da banda larga fixa aumentou de 78% para 83% no mesmo período.

A pesquisa, entre outros dados, também tratou de uso de TV por assinatura, acesso à internet por pessoas com mais de 60 anos e antenas parabólicas. Confira o levantamento.

