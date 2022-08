STJ manda Jockey Club indenizar restaurante proibido de abrir na pandemia

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou ao Jockey Club de São Paulo indenizar um restaurante localizado em suas dependências. O estabelecimento foi proibido de reabrir durante a pandemia de covid-19.

Segundo a empresa, mesmo depois de as autoridades permitirem a retomada de setores da economia, a direção do Jockey não autorizou o funcionamento, sob a justificativa de que o clube estava proibido de abrir para as pessoas.

Para o STJ, os danos causados ao restaurante, no período em que permaneceu fechado, decorreram de “ato ilícito e desproporcional” praticado pelo clube, e, por isso, os donos do comércio têm de ser indenizados.

-Publicidade-

O pedido de tutela provisória foi deferido em primeira instância, obrigando a imediata reabertura do negócio. Na mesma ação, o clube foi condenado a pagar lucros cessantes referentes ao período em que o restaurante ficou impedido de funcionar. A decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP).

No recurso ao STJ, o clube alegou, entre outros pontos, que agiu de acordo com as normas relativas às suas atividades e atuou dentro de seus limites como locador do imóvel.

Argumentação do STJ

O relator, ministro Luis Felipe Salomão, explicou que o STJ considera que a responsabilidade pelo uso do bem, nesses casos, é do locatário, cabendo ao locador apenas a entrega do imóvel em conformidade com sua destinação.

O magistrado também acusou a “desproporcionalidade” da conduta do Jockey Club ao proibir a reabertura do restaurante, pois este possuía acesso independente e, além disso, não constava no contrato de locação que seu funcionamento estava vinculado aos eventos promovidos pelo clube.

Para o ministro, a atitude do locador excedeu os poderes legais e contratuais que lhe foram conferidos, não se podendo falar em “exercício regular de seu direito reconhecido na condição de locador”.

Na avaliação do relator, era viável assegurar o acesso do público exclusivamente à área destinada ao restaurante, mantendo-se fechados os demais espaços do clube.

Em seu voto, Salomão também destacou que a proibição total de acesso a imóvel comercial e de seu funcionamento, sob a justificativa de cumprimento das normas sanitárias de combate à pandemia, é ato ilícito que justifica a indenização do locatário.

“O valor da indenização pelos lucros cessantes será apurado pela média do faturamento após a reabertura do restaurante, cujos balancetes deverão ser apresentados nas instâncias ordinárias”, concluiu o relator.