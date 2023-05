Jogador de vôlei sai em defesa de Wallace

O jogador de voleibol Bruno Mossa de Rezende, conhecido como Bruninho, saiu em defesa de Wallace de Souza, atleta de 35 anos, que foi afastado de competições oficiais até 2028, por decisão do Comitê Olímpico Brasileiro (COB).

Bruninho publicou em suas redes sociais um texto defendendo e apoiando Wallace. “Vivemos num país extremamente politizado, acredito que ele foi mais uma das pessoas que expôs o que pensava, com isso, conquistou muitos admiradores e, por outro lado, muitos críticos ferrenhos.”

“Vivemos tempos difíceis, onde parte da população vive de maneira extremista”, ressalta Bruninho. Na postagem divulgada nesta segunda-feira, 8, ele defende a união das pessoas por um país melhor — independentemente da preferência político-ideológica. Ao lado do texto, Bruninho aparece abraçado com Wallace durante uma partida pela seleção brasileira de vôlei.

Bruninho (levantador) e Wallace (oposto) fizeram parte da equipe que conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro.

“Eu amo meu país, sempre vou lutar com todas as minhas forças por ele, tenho um imenso orgulho de dizer que sou brasileiro e sei que meu querido amigo também pensa assim”, afirma Bruninho.

Advogado de Wallace concorda com Bruninho

Advogado Leonardo Andreotti sai em defesa de Wallace | Foto: Reprodução/Redes sociais

Responsável pela defesa do oposto, Leonardo Andreotti concordou com a mensagem divulgada nas redes sociais pelo levantador. “Como advogado do Wallace, pude conhecê-lo bem, o que acho dele é exatamente o que diz o Bruninho, concordo com tudo.”

Andreotti também acredita que o seu cliente já pagou pelo erro cometido — e posteriormente reconhecido. Inicialmente punido pelo COB em 90 dias, Wallace postou, no início do ano, uma imagem em que perguntava aos seus seguidores no Instagram se eles “dariam um tiro na cara” do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Horas depois, a publicação foi retirada do ar — e o jogador pediu desculpas.

Na última semana, contudo, o COB ampliou a punição contra Wallace. A nova decisão adotada pelo comitê é de que o jogador permaneça por cinco anos afastado de quaisquer competições oficiais de voleibol.