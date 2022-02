Jogadores brasileiros pedem ajuda para deixar a Ucrânia

Jogadores brasileiros que atuam em clubes de futebol da Ucrânia pedem o apoio do governo Bolsonaro para deixar o país.

O grupo, que está em um hotel de Kiev, gravou um vídeo na madrugada desta quinta-feira, 24, e afirmou que não consegue deixar a Ucrânia depois do início da invasão russa.

“Devido à falta de combustível, fronteira fechada, espaço aéreo fechado, a gente não pode sair. A gente pede muito apoio ao governo do Brasil, que possa nos ajudar”, afirmou o zagueiro Marlon, do Shakhtar Donetsk, equipe que tem 12 atletas brasileiros.

Jogadores brasileiros do Shakhtar e do Dínamo estão reunidos com as famílias em um hotel de Kiev. Acabaram de gravar esse vídeo pedindo ajuda das autoridades brasileiras para deixar o país. pic.twitter.com/7ah1RuKGo2

