Juiz manda pagar aposentadoria de R$ 1,3 milhão a traficante

O juiz Marcelo Andrade Campos Silva, da 4ª Vara da Fazenda Pública de Campo Grande, ordenou o pagamento de R$ 1,3 milhão em aposentadoria ao traficante e major aposentado da polícia militar Sérgio Roberto de Carvalho. A CNN divulgou a informação na sexta-feira 14.

Carvalho é conhecido na Europa como “Pablo Escobar Brasileiro”, por sua atuação no narcotráfico internacional. Para a Polícia Federal (PF), o major aposentado é o maior traficante independente do Brasil.

A decisão sobre seu ganho milionário foi publicada no Diário Oficial da Justiça de Mato Grosso do Sul, na segunda-feira 10. Apesar de confirmar o pagamento, o magistrado indicou a necessidade de sequestro dos bens e valores do traficante, segundo determinação da 14ª Vara Federal de Curitiba.

O valor da aposentadoria do ex-major se refere aos pagamentos dos anos de 2011 e 2015, época em que Carvalho foi dado como morto. Ele próprio forjou um atestado de óbito, na Espanha.

Carvalho entrou com uma ação contra a Agência do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) de Mato Grosso do Sul em 2015. Na época, pediu revisão dos benefícios do período e pagamento superior a R$ 500 mil.

Traficante está preso na Bélgica, mas segue recebendo aposentadoria do Brasil

Ministério Público Federal no Paraná fez a Justiça Federal decretar o sequestro do montante devido “às atividades criminosas do ex-policial” | Foto: Freepik

Como a ação tramitou de 2015 a 2022, depois de o Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o Supremo Tribunal Federal (STF) negarem o recurso da previdência, o juiz Marcelo Andrade determinou o pagamento do valor atualizado ao traficante. A quantia: R$ 1,3 milhão.

Ao mesmo tempo, um pedido do Ministério Público Federal no Paraná fez a Justiça Federal no Estado decretar o sequestro do montante, em razão das “atividades criminosas do ex-policial”.

Assim, Carvalho não tem acesso ao valor milionário das aposentadorias de seu período tido como morto. Ele voltou a receber como servidor aposentado pela Polícia Militar de Mato Grosso do Sul em 2023.

Preso na Bélgica, o traficante recebeu quase R$ 90 mil desde março. O valor representa sua aposentadoria mensal de R$ 13,5 mil de março a junho, e cerca de R$ 50 mil retroativos.