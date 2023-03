Juízes recusam-se a voltar ao trabalho presencial

Acostumado ao trabalho em casa, desde o início da pandemia de covid-19, em março de 2020, um grupo de juízes não pretende voltar aos fóruns e tribunais para trabalhar. Esses magistrados, que seriam cerca de 500, articulam protestos e ações judiciais para garantir o home office, que consideram um “direito adquirido”.

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) determinou, em novembro, a volta de todos os juízes e servidores do Judiciário ao regime presencial, e o prazo de 60 dias terminou em fevereiro. Parte dos juízes, cerca de 4%, ainda não voltou. O movimento preocupa ministros das Cortes Superiores e conselheiros do CNJ, que avaliam abrir apuração disciplinar sobre a conduta dos envolvidos.

De acordo com reportagem publicada pelo jornal O Estado de S. Paulo, esses juízes têm se articulado sem expor seus nomes. Eles compartilharam uma carta em grupos de WhatsApp, assinada apenas como “Respeito à Magistratura”, na qual dizem que 800 juízes estaduais, federais e trabalhistas fazem parte do movimento.

No documento, eles também afirmam que vão acionar associações de classe para mover uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF), falam em convocar “assembleias regionalizadas para debater possível alerta de paralisação dos serviços judiciários”, e articulam um protesto em frente ao CNJ.

Um dos magistrados, Farley Roberto Rodrigues de Carvalho Ferreira, da 71ª Vara do Trabalho de São Paulo, que escreveu um artigo para o site jurídico Conjur defendendo o trabalho remoto, confirmou as intenções do grupo. Em entrevista ao Estadão, o magistrado disse que “qualquer manifestação do grupo somente será realizada após a adesão mínima de 500 juízes”.

Para esses magistrados, o serviço judicial pode ser prestado sem que o juiz esteja no gabinete. Desde a pandemia, as audiências, por exemplo, que exigem a presença do juiz, foram realizadas on-line. “O Judiciário não é um prédio, é um serviço”, escreveu Farley, em uma rede social, ao divulgar a foto de uma sentença proferida às 4h30.

Apesar das alegações desse grupo de magistrados, o corregedor nacional de Justiça, Luis Felipe Salomão, disse que essa resistência é “intolerável”. Segundo ele, 96% dos magistrados e 82,8% dos servidores estão trabalhando de forma presencial. “O retorno físico dos magistrados e servidores atende a demandas da sociedade e dos tribunais, sendo intolerável qualquer resistência por parte de agentes de Estado ao comando exarado pelo CNJ”, afirmou Salomão.

O desembargador Carlos França, presidente do Tribunal de Justiça de Goiás e do Conselho dos Presidentes dos TJs, também discorda da manutenção do trabalho em casa. “O magistrado tem de estar na comarca, conhecer sua unidade judiciária, conviver com a sociedade local, estar disponível para falar com advogados e para audiências na sua comarca”, afirmou.

Ao Estadão, a Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), maior entidade da classe, defendeu “um modelo híbrido, que leve em consideração as particularidades de cada região e permita que a tecnologia seja usada em favor do cidadão e para dar eficiência à Justiça”.