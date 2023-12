A Justiça de São Paulo bloqueou mais de R$ 1,9 milhão do jogador do Fluminense Felipe Melo, e de sua mulher, Roberta. O volante, recentemente vice-campeão mundial pelo time carioca, teve suas contas bloqueadas à custa de uma suposta dívida relacionada a uma mansão em Santana de Parnaíba (SP).

De acordo com informações do portal Uol, ao todo, a Justiça penhorou R$ 1,3 milhão de Felipe e outros R$ 660 mil de sua mulher. O jogador é defendido no processo por Wilson Witzel, ex-governador cassado do Rio de Janeiro.

Ainda segundo o Uol, a assessoria do escritório do advogado confirmou a informação, mas disse que o casal não reconheceu a dívida e recorreu à Justiça. Felipe Melo e Roberta ressaltaram uma “nulidade da locação”, alegação que faz parte do argumento de defesa enviado à Justiça.

A empresa WN e seu sócio “se recusaram a receber o valor” em consequência de um processo criminal por “fraude fiscal”, conforme resposta da assessoria de Witzel.

Aluguel do jogador Felipe Melo estava atrasado

O ex-governador do Rio de Janeiro Wilson Witzel | Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

Conforme constava no contrato da empresa, que teve Roberta, mulher de Felipe Melo, como fiadora, o aluguel acertado era de R$ 28 mil em maio de 2018.

O acordo estipulou que, a partir de novembro de 2020, o contrato passou a vigorar por prazo indeterminado, mas a empresa disse que o casal parou de pagar quaisquer valores em janeiro de 2022, incluindo reajustes em anos anteriores. O valor em aberto somou R$ 531 mil.

A defesa de Felipe Melo pediu a suspensão do processo por causa de um exercício de preferência de compra no imóvel. Porém, para a juíza Natália Mascarenhas, da 1ª Vara Cível de Santana de Parnaíba, isso não anula a execução dos aluguéis atrasados. O jogador ainda vai tentar reverter a questão na Justiça.

