Justiça proíbe protesto de indígenas em estrada

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) impediu que um grupo de indígenas bloqueasse uma estrada neste domingo, 4, para protestar contra a aprovação do marco temporal. O Poder Judiciário paulista cassou liminar e, assim, proibiu a realização de manifestação na Rodovia dos Bandeirantes.

Importante via estadual, a Rodovia dos Bandeirantes parte da capital paulista, cruza municípios da região metropolitana, passa por Campinas e chega até a cidade de Cordeirópolis. Na terça-feira 30, a estrada já havia servido de palco para manifestantes, que bloquearam o tráfego e atearam fogo em pneus.

publicidade

Responsável pela decisão, a desembargadora Maria Lúcia Pizzotti reforçou que o trânsito de uma via pública não pode ser prejudicado por causa da vontade de um grupo em protestar. Dessa forma, a magistrada ressaltou que a manifestação poderia ocorrer normalmente neste domingo, mas em outro local.

“Não se está negando o direito de manifestação de qualquer cidadão, garantido constitucionalmente, mas apenas que seja exercido em local adequado e que ofereça condição de segurança tanto aos manifestantes quanto à população que utilize o local em que a manifestação será realizada”, afirmou Maria Lúcia, em trecho de sua decisão.

A desembargadora do TJSP ainda indicou que a realização de evento desse tipo em uma estrada poderia provocar acidentes e, consequentemente, ferir alguns dos manifestantes. Ao proibir o protesto na Rodovia dos Bandeirantes, ela atendeu ao pedido da CCR AutoBan, concessionária responsável pela via.

Em caso de descumprimento, os responsáveis pelo ato serão multados em R$ 20 mil. Maria Lúcia liberou a Polícia Militar a agir em caso de manifestação na rodovia.

Indígenas realizam protesto em outro local

Indígenas de várias etnias fazem caminhada para acompanhar em frente ao STF a votação do chamado marco temporal indígena – 08/09/2021 | Foto: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

A Comissão Guarani Yvyrupa, que se apresenta como responsável pela organização do protesto contra o marco temporal, acatou a ordem judicial. Neste domingo, o grupo mudou de local e realizou manifestação na Rua Comendador José de Matos, no bairro paulistano da Vila Clarice. A via fica paralela à Rodovia dos Bandeirantes, na altura da base do 3º Pelotão da Polícia Rodoviária do Estado de São Paulo.

Motivo alegado para o protesto, o marco temporal foi aprovado pela Câmara dos Deputados na última semana. O texto do projeto prevê que os indígenas têm direito de ocupar apenas os territórios que já ocupavam ou disputavam em 8 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição.

O tema ainda passará pela análise do Senado. Em paralelo, o Supremo Tribunal Federal pode julgar processo que poderá mudar o entendimento sobre demarcação de terras indígenas. Atualmente, o Brasil tem 13% de todo o seu território destinado aos chamados povos originários.

Leia também: “O fim da propriedade privada”, artigo de Roberto Motta publicado na Edição 167 da Revista Oeste