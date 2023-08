Uma mulher de 57 anos e a filha, de 38 anos, morreram em um acidente, depois de sair do Aeroporto Internacional de Vitória, no Espírito Santo. A mãe tinha acabado de chegar dos Estados Unidos.

As vítimas foram identificadas como Leni Vargas Ribeiro, a mãe; e Marília Vargas Ribeiro, a filha, que estava ao volante.

Um caminhão que trafegava pela Rodovia BR-259 bateu na caminhonete da família. O filho, que também foi receber a mãe no desembarque, ficou gravemente ferido.

O motorista do caminhão contou à polícia que um veículo que seguia à frente dele reduziu repentinamente a velocidade ao se aproximar do cerco eletrônico. Para não bater no carro, o caminhoneiro disse que precisou frear bruscamente.

Ele perdeu o controle do caminhão, a carroceria dobrou em formato de V e atravessou a pista. A caminhonete em que estavam Leni e os filhos acabou atingida.

O irmão da motorista, de 34 anos, foi socorrido em estado grave e levado ao hospital da cidade de Colatina.

Único sobrevivente, filho de uma das vítimas foi socorrido em estado grave | Foto: Divulgação PRF-ES

Com a força da batida, o carro da família foi jogado para fora da pista e se chocou contra uma árvore. Os bombeiros prestaram apoio, pois mãe e filha ficaram presas nas ferragens. O motorista do caminhão não se feriu, apesar da violência do acidente.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a tragédia foi no trecho da cidade de Baunilha, próximo a um radar e a um posto de combustíveis.

Polícia investiga as causas do acidente que resultou na morte de mãe e filha

A ocorrência foi registrada pela PRF. No local, houve a realização da perícia. A Polícia Civil irá investigar as causas do acidente.