Mario Frias recebe alta de hospital depois de uma semana internado por infarto

Mario Frias (PL), ex-secretário especial de Cultura, recebeu alta do Hospital Santa Lúcia, em Brasília, na tarde desta terça-feira, 12. Ele sofreu um infarto na noite do dia 4 de julho e precisou ficar internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

De acordo com o boletim médico, o quadro de saúde de Mario Frias é estável. O pré-candidato a deputado federal em São Paulo deve continuar em “acompanhamento ambulatorial com a Cardiologia”, informou o hospital.

A equipe médica responsável pelo quadro de Mario Frias informou que o ex-secretário foi submetido a um cateterismo cardíaco, com retirada de trombos — coágulos sanguíneos que dificultam a circulação do sangue para as partes do corpo.

O pré-candidato, de 50 anos, foi exonerado da Secretaria Especial de Cultura em 31 de março para concorrer às eleições deste ano. Ele se filiou ao PL, mesmo partido do presidente Jair Bolsonaro.

Nascido no Rio de Janeiro, Mario Frias é ator e fez sucesso na novela Malhação, da TV Globo. Como apresentador, ele também teve passagens pela RedeTV!, pelo SBT e pela Record. Foi nomeado secretário especial da Cultura no lugar da também atriz Regina Duarte, em 2020

Problemas de saúde

Esta não é a primeira vez que o pré-candidato enfrenta um quadro similar. Em dezembro de 2020, ele teve um “princípio de infarto”, condição que indica uma suspeita de ataque cardíaco. Cinco meses depois, em maio de 2021, o ex-secretário passou por um primeiro cateterismo.

Em novembro do mesmo ano, Frias foi internado no Hospital Alvorada, em Brasília. Ele sentia dores no fêmur. De acordo com nota divulgada pela pasta, Frias foi avaliado, medicado e liberado para ir para casa.