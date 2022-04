Mais de 2,4 milhões de toneladas de plástico são descartadas de forma irregular no país, segundo dados do Banco Mundial

Mais de 2,4 milhões de toneladas de plástico são descartadas de forma irregular no país, segundo dados do Banco Mundial

O Diário Oficial da União publicou nesta quinta-feira, 14, decreto do Plano Nacional de Resíduos Sólidos (Planares), que estabelece o reaproveitamento da metade de todo o lixo produzido no Brasil até 2040. A medida faz parte da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, uma lei sancionada em 2010.

O plano definiu também a meta de que não exista mais lixão (áreas a céu aberto e sem medidas de proteção ao meio ambiente e à saúde pública) no país até 2024, sendo a reciclagem um ponto prioritário. Para Carlos Silva Filho, presidente da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, a intenção é consistente, porém ambiciosa.

“Mas as metas têm plenas condições de serem cumpridas e atendidas através desse conjunto de medidas estruturantes que o plano também traz”, afirmou o gestor. “Nós não podemos mais conviver com um sistema de gestão de resíduos sólidos que afeta a saúde de 77 milhões de brasileiros e tem um custo para o SUS de US$ 1 bilhão por ano”.

-Publicidade-

Os resíduos sólidos são “todo material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas em sociedade”, conforme definição da Política Nacional de Resíduos Sólidos.

O Brasil é o quarto país no mundo que mais produz lixo, de acordo com estudo feito pelo Fundo Mundial para a Natureza, atrás apenas dos Estados Unidos (1º lugar), da China (2º) e da Índia (3º). Em 2019, foram produzidos no país cerca de 79,1 milhões de toneladas de resíduos sólidos. Segundo estudo do Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil 2020, o brasileiro produz, em média, mais de 1 quilo de lixo por dia.

Quais são as mudanças

A estratégia sobre tratamento e manejo correto de resíduos sólidos foi regulamentada depois de 12 anos desde a sua sanção. Agora, o plano apresenta as diretrizes necessárias para atingir a meta de eliminar os lixões espalhados pelo Brasil.

48% de todos os resíduos devem passar por tratamentos para serem usados como recursos energéticos

Reciclagem de 13,8% de todos os resíduos sólidos até 2024

Até 2024, 30% de eletrônicos, pilhas e baterias deverão ser recolhidos pelas empresas que fabricam esses produtos

“O Plano Nacional de Resíduos Sólidos, portanto, representa a estratégia de longo prazo em âmbito nacional para operacionalizar as disposições legais, princípios, objetivos e diretrizes da política”, informou a Secretaria Geral em nota divulgada.

A medida prevê ainda que os pagadores de impostos brasileiros serão os responsáveis por custear as medidas.