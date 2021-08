Ministério da Saúde negocia com Pfizer compra de vacinas para 2022

O Ministério da Saúde iniciou negociações com a Pfizer para a compra de vacinas contra a covid-19 que seriam aplicadas no país a partir de 2022, informa o jornal Folha de S.Paulo. A pasta pretende baixar o preço do imunizante de US$ 15 para cerca de US$ 4.

O acordo com a farmacêutica norte-americana envolveria inicialmente 200 milhões de doses.

Além da aquisição das vacinas, o governo brasileiro pretende pleitear a transferência de tecnologia para que o imunizante possa ser fabricado no país, como acontece, por exemplo, com a AstraZeneca. Até o momento, as negociações estão em estágio inicial.

A Pfizer entregará ao Brasil mais 100 milhões de doses da vacina contra a covid-19 entre outubro e dezembro deste ano.

