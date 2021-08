Rio autoriza segunda dose da Pfizer em caso de falta da AstraZeneca

A Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro autorizou a aplicação de segundas doses da vacina contra a covid-19 da Pfizer nos locais em que não houver estoque do imunizante da AstraZeneca. A combinação das duas vacinas também poderá ser feita para pessoas que tiveram forte reação depois de tomarem a dose da AstraZeneca.

“Para não causar nenhum prejuízo a essas pessoas, principalmente em um cenário de circulação da variante Delta, está autorizado, em caráter excepcional, naqueles municípios com falta da segunda dose da AstraZeneca, a aplicação da Pfizer. Não há prejuízo nenhum. Prejuízo seria se essas pessoas ficassem sem a segunda dose”, afirmou à TV Globo o secretário de Saúde do Estado, Alexandre Chieppe.

Como Oeste noticiou, o Ministério da Saúde autorizou, em nota técnica, a aplicação da vacina da Pfizer como substituta da segunda dose da AstraZeneca. A pasta informou que a mudança é recomendada apenas “em situações de exceção, onde não for possível administrar a segunda dose do imunizante com uma vacina do mesmo fabricante, seja por contraindicações específicas ou por ausência daquele produto no país”.

