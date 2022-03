Uma aeronave da Força Aérea do Brasil (FAB) decolou da Polônia nesta quarta-feira, 9. O voo é uma missão de resgaste da FAB conhecida como Operação Repatriação, com a finalidade de buscar os brasileiros que deixaram a Ucrânia depois da invasão russa.

O KC-390 Millennium partiu com destino ao Leste Europeu na segunda-feira 7, para a missão de resgate da FAB. Ele decolou hoje para regressar ao Brasil com 42 brasileiros, 20 ucranianos, cinco argentinos e um colombiano, além de 14 crianças. Também serão trazidos oito cachorros e dois gatos.

Resgaste da FAB

O KC-390 saiu de Brasília na última segunda-feira e fez três escalas técnicas: uma no Recife, outra na Ilha do Sal, Cabo Verde, e a última em Lisboa, Portugal. Na aeronave, foram transportadas quase 12 toneladas de doações para a Ucrânia, entre alimentos e medicamentos.

O modelo é o maior avião militar desenvolvido e fabricado no Hemisfério Sul e um dos projetos estratégicos da Defesa do Brasil. A aeronave já foi empregada em outras missões especiais de ajuda humanitária, como no Líbano (2020) e no Haiti (2021).

A Operação Repatriação é uma ação interministerial, entre as pastas da Justiça e Segurança Pública, da Defesa, das Relações Exteriores e da Saúde.

Invasão russa

A Ucrânia resiste à invasão russa, que teve início em 24 de fevereiro. As imagens da agressão mostram alvos civis sendo atingidos pela Forças Armadas russas desde o primeiro dia de conflito. Cerca de 2 milhões de refugiados já deixaram o país.