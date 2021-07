Moraes manda investigação sobre Ricardo Salles para Justiça do Pará

O ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles teve o inquérito do qual é um dos alvos encaminhado à primeira instância | Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), atendeu a um pedido da Polícia Federal (PF) e determinou que a investigação sobre o ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles no âmbito da Operação Akuanduba seja encaminhada para a Justiça Federal do Pará.

As investigações apuram suposta exportação de madeira ilegal e tem Salles como um dos alvos. Pressionado, o ex-ministro deixou o comando da pasta no mês passado.

Leia mais: “Cármen Lúcia envia para o TRF-1 inquérito contra Ricardo Salles”

